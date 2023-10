'Ndrangheta a Reggio, così la cosca Libri "penetrava" nei quartieri della città: da Cannavò a Modena fino al centro

L’inchiesta «Atto quarto», condotta dalla Squadra mobile di Reggio Calabria con il coordinamento della Dda guidata da Giovanni Bombardieri, che stamani ha portato all’arresto di 28 soggetti - 23 in carcere e 5 ai domiciliari, e basata su intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, e sulle dichiarazioni di un imprenditore vittima di estorsione, ha permesso di accertare la perdurante operatività della cosca Libri non solo nella storica roccaforte nel quartiere di Cannavò e zone limitrofe, ma anche la sua influenza nei quartieri di Condera, Reggio Campi, Modena, Ciccarello, San Giorgio, nelle frazioni di Gallina, Mosorrofa, Vinco e Pavigliana nonché nella zona centro di Reggio Calabria, porzione di territorio quest’ultima all’interno della quale sarebbero in vigore accordi spartitori con i De Stefano e i Tegano.

L’indagine, inoltre, ha fatto emergere l’operatività, in seno alla cosca Libri, di un’ulteriore, quella di San Cristoforo, territorio limitrofo a quello di Spirito Santo. A riprova del carisma e delle significative relazioni criminali della cosca Libri, dall’inchiesta sono emersi solidi rapporti con le articolazioni di 'ndrangheta sia del mandamento tirrenico sia del mandamento Ionico. Il reato di concorso esterno viene contestato ad alcuni imprenditori che secondo l’accusa avrebbero stretto un vero e proprio rapporto sinallagmatico con la cosca, versando somme di denaro o assumendo personale segnalato in cambio di protezione e aiuto ad acquisire commesse ed espandere le proprie attività.

L’inchiesta ha fatto anche parzialmente luce sul tentato omicidio compiuto il 17 maggio 2017 a Reggio Calabria ai danni di Antonio Baggetta. Per questo sono stati individuati due soggetti che avrebbero avuto il compito di procurare ed occultare le armi ed il motociclo, poi rinvenuti e sequestrati dagli investigatori della Polizia, utilizzati per portare a compimento il delitto.