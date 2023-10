'Ndrangheta, colpo al mandamento di Reggio: arresti e sequestri ad esponenti delle cosche Libri e Tegano-De Stefano

A Reggio Calabria ed in altre città italiane i poliziotti stanno eseguendo numerosi provvedimenti restrittivi disposti dal Gip a carico di soggetti indiziati, a diverso titolo, e allo stato del procedimento in fase di indagini preliminari, dei reati di associazione mafiosa, estorsione, tentato omicidio, detenzione illegale di armi, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile, in particolare, ha colpito presunti esponenti delle cosche Libri e Tegano-De Stefano del mandamento centro di Reggio Calabria, tra le quali vigeva un accordo spartitorio per le estorsioni da eseguire in alcune aree della città. Contestualmente all’esecuzione dei provvedimenti restrittivi è in corso il sequestro preventivo del compendio aziendale di 11 società riconducibili ad imprenditori a cui viene, invece, contestato il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Maggiori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11 nella Questura di Reggio Calabria, cui prenderanno parte il Procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri, il Questore Bruno Megale ed investigatori della Squadra Mobile di Reggio Calabria.