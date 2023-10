Reggio, il quartiere Arghillà tra le 15 “Caivano” d’Italia

Triste primato, ma fedele specchio della realtà sociale della nostra città: un rapporto del Comando generale dei Carabinieri identifica Arghillà, il popoloso quartiere della periferia nord della città crocevia di incuria, abbandono ed escalation microcriminalità, tra i quindici «contesti urbani disagiati» sparsi per la penisola italiana.

Unica area in Calabria, Arghillà è stata catalogata come una delle quindici «Caivano d’Italia», il comune della provincia di Napoli protagonista di un'arrogante sfida allo Stato ed alle Istituzioni da parte di camorra e malavita locale.

Tutt'altro che sorprendente l'indicazione di Arghillà tra i 15 «contesti urbani disagiati» d'Italia visti gli indici di illegalità talmente gravi e profondi sotto gli occhi di tutti. Un quadro emergenziale che si ricava dai racconti continui delle cronache dei giornali. Proprio nel quartiere-dormitorio, tra gli spazi comuni dei due giganti di cemento di edilizia popolare - Villaggio sud, meno drammatico; e “Nord”, autentico regno di illegalità e sopraffazione - scorrazzano gang e gruppetti di nomadi, gli specialisti della criminalità diffusa. La loro roccaforte è proprio ad Arghillà, il punto nevralgico delle trattative dopo aver consumato furti d'autovetture e di scooter (ancora praticato il “cavallo di ritorno”, la tecnica di restituire il mezzo rubato al legittimo proprietario in cambio di un sostanzioso “pizzo”) e nelle abitazioni, o dopo aver consumato scippi e rapine ovunque nel cuore di Reggio.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio