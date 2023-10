Reggio, plesso di Ravagnese chiuso: entro questa settimana di nuovo in aula ma alla Alvaro Larizza

Entro questa settimana i bambini dovrebbero tornare a fare lezione. Il tempo necessario per organizzare i traslochi e i servizi. Le rassicurazioni arrivato direttamente dal sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti che assieme all’assessore Angela Martino ieri mattina ha ricevuto una delegazione dei rappresentanti dei genitori, mente fuori da palazzo San Giorgio a piazza Italia i bimbi con gli zainetti vuoti rivendicavano il diritto all’istruzione. La loro scuola, il plesso di Ravagnese dell’Istituto comprensivo Nosside-Pythagoras è chiuso da giovedì per via dei problemi strutturali emersi nel corso dei sopralluoghi eseguiti quest’estate. Rilievi il cui esito poco convince i genitori dei circa 330 bambini che frequentano il plesso, tanto da chiedere formalmente all’amministrazione comunale una controperizia. Su questo fronte dal confronto tra il presidente del Consiglio d’Istituto, Mario Luvarà e i vertici dell’Ente è emerso che i tempi previsti per eseguire i carotaggi sono di 70 giorni. E intanto? La soluzione con cui non interrompere le attività didattiche è stata individuata dopo alcuni sopralluoghi dei plessi degli istituti che si trovano nel perimetro dell’area. 7 aule nel plesso “Alvaro” e 10 nel plesso “Larizza-Scopelliti”. Ma il timore è che la soluzione temporanea possa finire per diventare definitiva e che vada dispersa una realtà radicata che ha contributo a segnare l’identità del quartiere. Come ribadiscono del resto anche i genitori degli studenti.

