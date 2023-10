Reggio, il pizzo, il fuoco e la denuncia: la drammatica testimonianza dell’imprenditore Herbert Nunzio Catalano

Non servivano minacce o violenza per farsi dare i soldi. Bastava chiedere un contributo «per mettersi a posto» e poter lavorare in pace, per «dare una mano alle famiglie dei carcerati», e gli imprenditori come Herbert Nunzio Catalano pagavano. Senza fiatare. A cadenza più o meno regolare, i caporioni o i loro “giannizzeri” si presentavano per farsi pagare il pizzo. Un copione andato in scena per anni, fino a quando Catalano si avvicina alla Fai, Federazione antiracket italiana, e decide di tagliare i ponti con la cosca Libri. Un cambio di atteggiamento che provoca, secondo l’imprenditore, un’immediata reazione degli uomini della cosca Libri: i modi pacati si trasformano in freddezza, le minacce diventano reali come il fuoco che, il 2 dicembre 2022, viene appiccato al deposito aziendale della “Tecnoappalti Italia srl” di Catalano nella frazione di Gallina.

Nell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip distrettuale di Reggio Calabria, nell’ambito dell’operazione “Atto quarto”, emergono i particolari delle sommarie informazioni rese dall’imprenditore reggino alla Dda la sera stessa dell’incendio e 21 dicembre 2022. «Catalano - si legge nelle carte - tratteggiava dettagliatamente la genesi e l’evoluzione della sua esperienza imprenditoriale, dispiegatasi prevalentemente nel settore delle infrastrutture stradale». L’imprenditore afferma che «dopo il recente danneggiamento incendiario subito il 2 dicembre presso il deposito della mia azienda a Gallina, sono stato sentito dai carabinieri della locale stazione e confermo le dichiarazioni rese in quella sede, salve le precisazioni che in data odierna ho effettuato nel corso di altra escussione presso questi uffici».

Catalano, si evince dalla lettura dell’ordinanza, dal 2015 inizia una collaborazione con due imprenditori titolari di una società, che gli affittano il deposito di Gallina. «A partire dal 2015 – scrivono gli inquirenti - gli emissari della mafia locale si erano presentati nei cantieri (di Catalano ndr), per rivendicare il pagamento del pizzo… Nel 2016, si era verificato un evento che aveva rappresentato una sorta di spartiacque nei rapporti tra l’imprenditore e i rappresentanti delle 'ndrine. Catalano, infatti, era stato avvicinato da Domenico (Mimmo) Pratesi, che gli aveva presentato Antonio (Totò) Libri che - da lì in avanti - avrebbe fatto da referente per tutte le famiglie mafiose: “mi si presentò - racconta Catalano - tale Totò Libri, era un ragazzo abitava poi nella zona Sant’Anna… mi disse lui è il fulcro di tutte le famiglie di Reggio e quindi sarà lui da questo momento in poi l’interlocutore, a lui dovrai chiedere, cioè dovrai dare conto di quello che fai”».

