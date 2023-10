Don Valerio da Reggio a Gerusalemme: «Qui siamo tutti sotto la croce»

Don Valerio Chiovaro a ottobre del 2022 ha lasciato a Reggio la guida della parrocchia di Santa Maria della Cattolica di Greci per dedicarsi al progetto “Kèrigma” voluto dall’associazione Attendiamoci, sua creatura più di venti anni fa, e patrocinato dalla Diocesi di Reggio-Calabria Bova insieme al Patriarcato di Gerusalemme e al Dicastero per le Chiese orientali. Le immagini di dolore e sangue che arrivano dalla Terra Santa gettano nello sconforto.

Con don Valerio abbiamo parlato della situazione che si sta vivendo in quei territori, dell’intervento della Chiesa e della sua opera con la casa “Kerigma” a Gerusalemme.

L’attacco di Hamas a Israele ha scosso l’intera comunità mondiale. Che clima c’è in questo momento in quei territori?

«Il clima è di terrore. Le sirene suonano, le strade di Gerusalemme sono deserte. Gaza invece è piena di gente, per strada, tra le macerie… Straziante. Si sentono le lacrime di madri e padri israeliani che non sanno che fine hanno fatto i figli; lacrime di bambini palestinesi che cercano le madri sotto le macerie… Sono lacrime che hanno lo stesso sapore, che rendono tutti più umani, ma qui, purtroppo, acuiscono il senso di vendetta da un lato, di disperazione dall’altro. Un clima che ascolto nelle voci spezzate di chi sa che a breve dovrà impugnare le armi, ma anche nelle voci disperate di chi sa che a breve perderà tutto. “Non è giusto”, sembra essere il massimo comun denominatore».

