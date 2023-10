Reggio, il Piano strutturale comunale nasce già vecchio: l’allarme dei costruttori

Dopo un lunghissimo e travagliato iter partito nel 2010, il Piano Strutturale del Comune di Reggio Calabria è approdato per le ultime valutazioni e revisioni alla Terza Commissione consiliare permanente “Territorio, urbanistica, patrimonio edilizio e terriero, edilizia privata, viabilità, infrastrutture, trasporti, servizi tecnologici” in vista della sua approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale da effettuare entro l’anno corrente.

In particolare, giovedì 5 ottobre scorso, la terza commissione consiliare, nel recepire le analisi e alcune proposte tecniche dell’associazione costruttori e degli ordini professionali con riferimento al Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REU), ha licenziato alcuni emendamenti potenzialmente forieri di interventi edilizi in contrasto con i principi del consumo di suolo zero e della rigenerazione urbana – cui lo stesso PSC è informato – e più in generale con le imprescindibili esigenze di certezza del diritto, di unitarietà delle norme e di sviluppo territoriale sostenibile.

«Riduzione del consumo di suolo e rigenerazione urbana rappresentano il risvolto della stessa medaglia – dichiara il presidente di ANCE Reggio Calabria, Michele Laganà – non è possibile raggiungere l’obiettivo europeo per arrivare nel 2050 ad un consumo di suolo netto pari a zero senza azioni organiche volte a rendere agevoli, diffusi ed economicamente sostenibili gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate. Secondo alcuni recenti dati Ance, la superficie rigenerata in Italia in dieci anni corrisponde a circa 284 chilometri quadrati (un territorio grande come Milano e Firenze), che ha dato luogo a 106,4 milioni di metri quadrati di superficie lorda riutilizzabile. Questi dati confermano il valore della rigenerazione urbana come politica finalizzata ad orientare lo sviluppo del territorio per arrivare nel 2050 ad un consumo di suolo netto pari a zero, in linea con le indicazioni dell’UE».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio