Bagnara, porta bloccata... durante l’evacuazione nella scuola di Pellegrina

Nei giorni scorsi, durante le prove di evacuazione nella scuola di Pellegrina, la porta d’emergenza non si è aperta. Sulla questione interviene il consigliere comunale Michelangelo Spoleti, chiedendo agli amministratori di intervenire.

«Il piano di sicurezza della scuola – spiega Spoleti – prevede il modo e l’ordine in cui gli allievi devono abbandonare le classi e dirigersi verso le vie di fuga. A detta dei genitori, nonni o parenti, la porta di emergenza al piano terra, dove era prevista la fuga della prima e della seconda media, non ha funzionato. L’accaduto è un fatto gravissimo, che vanifica la stessa prova di evacuazione in quanto tutti gli alunni sono usciti dal portone principale. Le prove di evacuazione nelle scuole sono uno strumento importante per testare e verificare l’idoneità del piano di emergenza in caso di pericoli come terremoti o incendi in cui c’è la necessità di abbandonare in pochi secondi l’edificio seguendo precise indicazioni impartite dai docenti».

