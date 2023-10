Dimensionamento a Reggio: un mosaico da 17 pezzi. Versace scongiura il commissariamento

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha approvato il piano del dimensionamento scolastico. Seguendo i rigidi parametri dei numeri e del rigore dei conti, dettati dalle linee guida della Regione si è arrivati a dover scegliere le 17 autonomie scolastiche che verranno accorpate ad altri istituti. Un documento scritto a seguito di un fitto percorso di confronto e interlocuzioni con sindaci, dirigenti scolastici, territori, che si lascia dietro una scia di contestazioni. Documento che è stato inviato alla Cittadella per la verifica definitiva.

Ma dal canto suo l'amministrazione della Città Metropolitana rivendica intanto il rispetto del cronoprogramma oltre che dei criteri. Elementi ribadisce Versace che dovrebbero evitare il rischio di un ipotetico commissariamento.

Il territorio della Città metropolitana conta 22 istituzioni scolastiche con meno di 600 alunni, articolate in 15 istituti comprensivi, una direzione didattica e sei istituti di secondo grado. Dopo la fase degli ascolti sono pervenute agli uffici della Città Metropolitana 64 delibere comunali e dieci proposte di ampliamento o modifica dell’offerta formativa.

In totale sono stati previsti 11 accorpamenti per istituti comprensivi/direzione didattica e 6 di quelli secondo grado; di questi ultimi, tre hanno riguardato istituzioni dello stesso Comune e tre con aree di competenza degli istituti territorialmente contigui. In questo percorso, si è rivelato essere molto importante anche il confronto con il settore Edilizia scolastica. In base alle linee guida fornite dalla Regione Calabria, sono stati accorpati o ridimensionati 17 istituti, divisi in cinque tra comprensivi e superiori nell’area Tirrenica, sei sulla fascia Jonica-Grecanica ed altri sei sulla città di Reggio Calabria.

E proprio per un istituto del Comune di Reggio è partito un appello alla Regione: «Nell’istituto comprensivo “Galilei-Pascoli” insiste la sezione ospedaliera che garantisce la formazione, anche attraverso assistenza domiciliare, ai ragazzi più fragili. Gradiremmo - ha detto il sindaco facente funzioni Versace - un’attenzione maggiore per questa realtà e la garanzia che il servizio possa proseguire senza neanche un secondo di interruzione. Bisogna tenere alta l’attenzione, infatti, quando parliamo di ospedali e assistenza domiciliare, già carente alle nostre latitudini.