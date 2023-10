“La domenica venite a messa. Vivi, non morti”: la provocazione di don Zampaglione a Montebello Jonico

“Vieni a messa la domenica, non aspettare che ti portino gli altri”. Una frase forte al pari dell’immagine che ritrae una bara sulle spalle di quattro uomini che varca la porta di una chiesa. Uno slogan che sembra ispirato a quelli delle celebri pubblicità della “Taffo”. Che, per chi non la conoscesse, è una grande agenzia funebre romana assurta a fama nazionale (specialmente via web, googlare per credere) per i suoi slogan pubblicitari all’insegna dell’umorismo nero.

A idearlo è stato don Giovanni Zampaglione, direttore dell’Ufficio diocesano Turismo, sport e tempo libero e parroco di Montebello-Masella. Manifesti affissi in tutta l’area della Grecia Antica con l’intento, come lo stesso sacerdote afferma, di svegliare le coscienze. «Tanti mi prenderanno per pazzo – afferma – ma io faccio "pazzie" solo per il Signore. Altri ancora forse diranno che sono un provocatore a causa dell’immagine ma assicuro che il mio vuole solo essere un richiamo forte alle coscienze».

