Nel Reggino le strade più pericolose della Calabria

Le strade della città metropolitana reggina si confermano le più pericolose della Calabria, soprattutto per i pedoni: i dati Istat del 2022 certificano una percezione che ogni giorno è ben chiara tra la popolazione.

Sono stati 111 gli utenti della strada appiedati investiti nei dodici mesi dello scorso anno, un numero nettamente superiore rispetto a quello delle altre province: 89 a Cosenza, 11 a Vibo Valentia, 59 a Catanzaro e 25 a Crotone. I dati sono negativi anche per quanto riguarda gli incidenti causati da sbandamento o fuoriuscita di strada del veicolo: sono stati registrati 84 eventi in un anno, anche in questo caso dato più elevato a livello regionale. In totale sono 307 gli incidenti registrati nell’area reggina.

A fronte di dati negativi comunque la percentuale di mortalità a seguito di sinistri è in leggero miglioramento, in quanto nel 2022 si sono registrati dieci vittime nel territorio metropolitano mentre in questo caso è Cosenza a primeggiare con 39 decessi. L’indicatore che fornisce questo risultato parzialmente positivo è da raffrontare con il totale degli incidenti registrati, che a Reggio è stato di 962 (il più alto in Calabria). L’indice di miglioramento è più evidente se si confrontano gli ultimi dati relativi al 2020 e al 2021. Nel primo anno si sono verificati 674 sinistri con 14 vittime, nel secondo 862 con 22 morti. Il numero dei feriti del 2022 sfiora i 1500, alcuni di questi con prognosi molto gravi.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria