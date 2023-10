Lite finisce a coltellate: imprenditore agricolo di Gerace in prognosi riservata

Prima, anche se con toni verbali già abbastanza accesi, un tentativo di chiarimento. Poi, contatti fisici oltre il limite di guardia, un diverbio a muso duro. Infine, la coltellata. In pieno centro storico di Gerace è finita male una discussione tra due compaesani per ragioni di natura privata: uno dei due “duellanti”, infatti, è finito al Pronto soccorso e poi nel reparto di Chirurgia dell’ospedale di Locri, in prognosi riservata. Un fendente secco, sferrato con un coltello a scatto, dritto all’addome. Il feritore è finito in manette ed è stato condotto nel carcere di Locri con l’accusa di tentato omicidio e porto illegale di un’arma da taglio di genere vietata.

Protagonisti della brutta storia, come detto, due geracesi. A beccarsi la coltellata all’addome è stato un piccolo imprenditore agricolo, Luigi Giuseppe Rodinò, 64 anni. A finire, in manette e poi in carcere con l’accusa di tentato omicidio è stato Carmelo Luciano Morabito, 53 anni.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio