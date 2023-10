Mobilità a Reggio Calabria, città più smart e sicura con i fondi Pon Metro

La mobilità urbana a Reggio Calabria diventa più smart, più sicura e più sostenibile grazie alla collocazione delle nuove e tecnologiche pensiline Atam, in stile liberty per il centro storico e più moderno per le altre zone della città, e dei mezzi di sicurezza installati su tutti i bus del trasporto pubblico, realizzati con i fondi del Pon Metro React Eu.

Si tratta di nuovi sistemi di mobilità che aggiornano le attività di Atam nei confronti dell’intera utenza e presentati questa mattina dal sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti, il sindaco facente funzioni della Città metropolitana Carmelo Versace, l'assessore ai Trasporti e Smart city Domenico Battaglia, l'assessora al React Eu, Giuggi Palmenta, il consigliere con delega al Pon Metro Giuseppe Giordano, l'amministratore di Atam Giuseppe Basile, il consigliere comunale delegato al Decoro urbano, Massimo Merenda, i dirigenti ed i tecnici dell'Amministrazione e dell'impresa che hanno realizzato gli interventi.