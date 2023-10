Porto di Villa San Giovanni: aggiudicati i lavori dello "scivolo 0"

Prosegue l’iter amministrativo dell’intervento sul cosiddetto scivolo “0” al porto di Villa. È stato infatti pubblicato all’albo pretorio dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto il decreto (il numero 220 del 11 ottobre) con, appunto, per oggetto la “Procedura di gara aperta per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, relativi all’intervento denominato ‘Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori ristrutturazione dello scivolo 0 nel porto di Villa San Giovanni’. Aggiudicazione”.

Il documento, consultabile sul portale istituzionale dell’AdSp, presieduta da Mario Mega, tra le sue premesse ricorda gli step precedenti all’atto recentemente prodotto tra cui il decreto del presidente Mega di agosto con il quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il relativo quadro economico. Si richiama, inoltre, che quest’ultimo, complessivo, è di 6.197.790,87 euro e che «la quota di 4 milioni, finanziata con decreto del Mit a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Misura “Interventi per le Zone Economiche Speciali-Accessibilità al porto di Villa San Giovanni: adeguamento tecnico-funzionale della banchina. risanamento strutturale banchina scivolo 0”), non copre l’importo di progetto». Perciò, si evidenzia che la restante quota, quasi 2 milioni e 200 mila euro, «sarà a carico di fondi propri dell’ente».

