Reggio, l’ex Orchidea “profuma” di cultura

La lunga stagione del degrado sta per finire. O almeno questo l'auspicio. La gara per affidare i lavori di riqualificazione dell'ex cinema Orchidea è stata aggiudicata. Uno sprint finale da parte di Palazzo San Giorgio che ha consentito di stare dentro il cronoprogramma dettato dall'Europa, visto che uno dei due canali di finanziamento attinge al Pnrr. L’intervento, inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2023/2025, prevede infatti un investimento complessivo di 4 milioni che attinge a due canali di finanziamento: 500 mila dai fondi dei Patti per il Sud i restanti 3,5 milioni sul Pnrr. La commissione ha dovuto scegliere tra un carnet di quasi 130 proposte. Un boom di partecipazione che rappresenta un indice d'interesse rispetto all'operazione. La proposta ritenuta migliore, con un ribasso del 28,62% è quella dell'As Costruzioni S.r.l. Unipersonale. L’obiettivo dell’intervento di riqualificazione, rifunzionalizzazione e recupero dell’identità storica e culturale dell’ex “Cinema Orchidea”, è quello di restituire l’edificio alla comunità destinandolo a polo artistico-culturale e sociale. Dopo anni di silenzio negli ultimi mesi un cambio di passo è risultato determinante per fare della struttura avvolta nel degrado un museo.

L’iter concorsuale è stato avviato nel dicembre 2019, con l’emanazione del documento preliminare contenente la definizione di criteri, modalità, tempi e obiettivi che l’Amministrazione ha inteso perseguire. Nel dicembre 2020 è stato approvato il protocollo d’Intesa con l’Ordine degli Architetti, così da attivare la procedura concorsuali mediante la piattaforma telematica “concorsiawm”. Un concorso internazionale di idee frutto della preziosa collaborazione con l’Ordine guidato dal presidente Ilario Tassone.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio