Il tentato omicidio di Gioele Mangiola a Reggio, spunta un terzo indagato

Sono tre gli indagati per il tentato omicidio ai danni di Gioele Carmelo Mangiola, il 38enne di Reggio Calabria ferito al volto nella mattinata dello scorso 13 ottobre in via Abate Sant'Elia a Ravagnese, popoloso quartiere della periferia sud della città. Alle due persone già sottoposte a fermo quali indiziate di delitto - 34 e 40 anni di età - si aggiunge la posizione di un 34enne reggino, denunciato a piede libero.

Tutti e tre rispondono, secondo le contestazioni del procuratore Giovanni Bombardieri e del sostituto antimafia Walter Ignazitto, di tentato omicidio in concorso con l'aggravante «del metodo mafioso o al fine di agevolare l'attività dell'organizzazione mafiosa». Ed ancora: di «detenzione e porto illegale di armi e munizioni».