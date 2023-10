Reggio, abusivismo a Botteghelle: sanzioni per oltre 20mila euro, denunce e sequestri

La polizia locale di Reggio Calabria, nella giornata di ieri, ha svolto un servizio di antiabusivismo commerciale presso il mercato di Botteghelle.

All’esito dei controlli, finalizzati alla tutela dei consumatori e della libera concorrenza, sono stati individuati quattro operatori che esercitavano la vendita di prodotti alimentari e non privi delle prescritte autorizzazioni di legge. Per gli esercenti sono scattati le sanzione amministrativa di oltre 5.000 euro cadauno nonché il sequestro della merce. Sono stati posti sotto chiave infatti, circa 45 Kg di prodotti ortofrutticoli poi donati in beneficenza su disposizione del S.U.A.P., nonché numerosi pezzi di merce varia tra cui, borse, lampade, bracciali ed anelli.

Il totale delle sanzioni amministrative comminate ammonta ad oltre 20.000 euro. Un altro venditore di origine extra-comunitaria è stato sorpreso, pur munito di licenza, a porre in vendita coltelli di genere vietato, oltre che prodotti accessori del tabacco (cartine, macchine rullatrici ecc.), in violazione a norme legislative di settore.

Il soggetto è stato immediatamente identificato e deferito all’autorità giudiziaria per i reati di vendita abusiva di oggetti atti ad offendere e vendita di prodotti di tabaccheria prive di registrazione ai Monopoli. La merce esposta è stata immediatamente sequestrata e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le ipotesi di reato a carico di quest’ultimo venditore dovranno essere vagliate e confermate dall’autorità giudiziaria.