Reggio (ri)abbraccia Peppe Scopelliti. Bagno di folla in piazza Duomo per la presentazione del libro "Io sono libero" FOTO

Piazza Duomo gremita, centinaia di persone presenti per la presentazione del libro di Giuseppe Scopelliti (ex sindaco di Reggio Calabria ed ex presidente della Regione Calabria) "Io sono libero".

Un ritorno sulla scena nella "sua" Reggio dopo dieci anni, dopo anni difficili trascorsi tra aule di tribunale e carcere. Scopelliti ha fatto "centro" nel cuore di una città che ieri pomeriggio lo ha ascoltato ed applaudito nel dialogo instaurato con Piero Gaeta, caposervizio della redazione di Reggio della Gazzetta del Sud.

In prima fila gente comune, ma anche tanti politici, rappresentanti delle istuzioni ed amministratori locali: dai parlamentari Fausto Orsomarso, Francesco Cannizzaro e Tilde Minasi, fino ad arrivare ad Eduardo Lamberti Castronuovo, Maurizio Condipodero e Lillo Foti.

"Io sono qui non perché voglio scendere in politica, ma per riaffermare la verità", ha sottolineato Scopelliti.

La "parentesi" del carcere"

"Sei rinvii. Ben sei rinvii prima di sapere se potevo ottenere la semilibertà. Questo è un modello sbagliato, perché quando si rinvia si soffre per la libertà negata. E’ una delusione, soprattutto quando si vive nell’attesa di poter tornare a casa. Il detenuto cade nello sconforto, c’è chi arriva anche a suicidarsi. La giustizia non può avere la possibilità di scegliere, in questi frangenti, i rinvii non sono una bella cosa".

Foto Attilio Morabito