Bagnara Calabra, l’annuncio del sindaco Adone Pistolesi: “Se gli incendi sono dolosi il Comune sarà parte civile”

Dopo la grande paura per il vasto e impressionante incendio che venerdì scorso ha colpito la parte sovrastante il rione Marinella e l’area portuale e la prima conta dei danni, procedono i lavori di pulizia straordinaria del cimitero di Bagnara Calabra in località Pellegrina, la zona dove si presume sia partito il rogo.

Il sindaco Adone Pistolesi ha comunicato che presumibilmente il cimitero sarà riaperto il prossimo 28 ottobre, in tempo quindi per la commemorazione dei defunti.

In questi giorni sono stati eseguiti due sopralluoghi alla presenza del primo cittadino, insieme ad Andrea Raneri delegato al cimitero e alla Protezione civile, ai consiglieri comunali Domenica Laurendi, Lia Iannì e Giuseppe Cardona, ai Carabinieri della locale Stazione e al Nucleo Investigativo di Polizia Forestale (NIPAAF).

«Non si segnalano al momento danni a lapidi, loculi e cappelle – riferisce il sindaco Pistolesi – nel caso in cui le autorità competenti dovessero individuare il presunto autore o i presunti autori degli incendi, avvenuti in vari e distinti punti di innesco, uno il 19 ottobre e l’altro il 20 ottobre, il Comune di Bagnara Calabra si costituirà parte civile».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio