Authority del porto di Gioia Tauro, l’Anac revoca la... revoca della responsabile anticorruzione

Una nuova bufera si abbatte sull’Autorità di Sistema portuale e sul suo presidente, l’ammiraglio Andrea Agostinelli, già rinviato a giudizio nello scorso mese di aprile per omicidio colposo in concorso con altri dipendenti dell’Authority in relazione alla morte sul lavoro del giovane imprenditore Agostino Filandro.

Questa volta l’Authority – e in particolare lo stesso Agostinelli, che fin dall’inizio del suo mandato ha professato legalità tanto da predisporre un apposito protocollo con la Prefettura, e del segretario generale Pietro Preziosi – è accusata di aver adottato azioni discriminatorie proprio nei confronti del responsabile anticorruzione dell’ente, l’avvocato Simona Scarcella, “rea” di aver denunciato presunte irregolarità nella composizione delle commissioni giudicatrici nelle procedure concorsuali e sollevato la presenza di procedimenti penali e disciplinari pendenti non dichiarati.

Non ci si crederebbe se non fosse per la sanzione del Consiglio nazionale dell’ANAC, l’Autorità anticorruzione appositamente riunitasi il 18 ottobre a seguito delle segnalazioni, supportate da tutti gli atti, dello stesso avvocato Scarcella, oggetto prima di procedimento disciplinare e, successivamente, di atto di decadenza con nomina di un nuovo responsabile.

In particolare Scarcella, lo scorso 11 settembre, avrebbe rilevato, nel corso dell’attività di monitoraggio sull’attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-25, irregolarità in materia di composizione delle commissioni giudicatrici, cui faceva seguito l’avvio, una settimana dopo, di un procedimento disciplinare relativo alle modalità di espletamento dei suddetti controlli. Fino a giungere, il 25 settembre, alla nomina di un nuovo responsabile anticorruzione.

