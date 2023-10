La 'ndrangheta di Platì nel Milanese, furti d'auto per comprare droga: 6 arresti

Sei arresti sono stati eseguiti dai militari della Guardia di Finanza di Milano nei confronti di altrettante persone accusate di furti di autovetture, ricettazione, riciclaggio e spaccio di droga. Il gruppo, sgominato dal Nucleo di Polizia economico finanziaria delle Fiamme gialle milanesi, dirette dalla Direzione distrettuale antimafia, è risultato contiguo alle famiglie di 'ndrangheta della Locale di Corsico-Buccinasco (Milano), originarie di Platì (Reggio Calabria).

I furti delle auto, almeno 12 accertati, servivano per creare fondi per l’acquisto e lo spaccio di droga. Le vetture erano reimmatricolate con un nuovo numero di telaio, rivendute, e le somme ricavate erano utilizzate per acquistare droga da spacciare su tutto il territorio nazionale. Nell’'operazione sono stati sequestrati due auto appena rubate, due chilogrammi di stupefacenti, tra cocaina e hashish, e materiale da scasso.