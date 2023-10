Reggio, 22enne trovata senza vita in via Calveri. Probabile malore. Indaga la Polizia

Questa mattina, una giovane di 22 anni è stata trovata senza vita nella zona sud di Reggio Calabria, precisamente in via Calveri, che collega via Sbarre Superiori a Ciccarello. Il corpo della giovane giaceva senza vita sul marciapiede ed è stato scoperto più tardi nella mattinata. Il personale medico del 118 è stato allertato e, una volta arrivato sul posto, ha purtroppo constatato il decesso della ragazza. Dalle prime indagini, sembra che la giovane sia stata colpita da un malore. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia.