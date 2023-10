Rifiuti a Reggio, dopo sei mesi di stop il cantiere di Sambatello è pronto a ripartire

L’affidamento e la consegna dei lavori avvenuta ieri. Nell’arco di qualche settimana il cantiere di Sambatello dovrebbe ripartire, dopo sei mesi di blocco e il timore che l’operazione potesse saltare. Ecologia Oggi si occuperà tanto della gestione che dell’esecuzione dei lavori. Prima la rescissione con la Recosamb, la società vincitrice del bando milionario, poi la procedura di interpello (con lo scorrimento della graduatoria), e ancora il passo indietro della Vittadello, la società che avrebbe dovuto occuparsi dei lavori strutturali, e che assieme ad Ecologia oggi era arrivata seconda. Insomma una serie di complicate vicende che hanno portato alla corsa contro il tempo per salvare i finanziamenti e tentare di recuperare i ritardi accumulati in questi anni. Si riuscirà a vedere la fine dei lavori strategici per la filiera dell’impiantistica?

