Nuovo ospedale di Reggio Calabria: la spesa lievita a 283 milioni

Un nuovo tassello verso lo sblocco della gara per il più importante investimento sanitario nella regione negli ultimi anni: la realizzazione del nuovo polo ospedaliero a Reggio Calabria, con l’ampliamento dell’ospedale Morelli. È stato approvato con alcune prescrizioni il progetto di fattibilità tecnico-economica unitario dell’ospedale, comprensivo anche della palazzina destinata alla foresteria. Un unico blocco che consentirà adesso di arrivare alla progettazione esecutiva necessaria per procedere con il bando di gara vero e proprio.

E mentre è partita già da alcuni giorni la verifica di compatibilità ambientale si cerca di accelerare. La strada è in discesa, perché già si è conclusa la conferenza dei servizi su tutti gli interventi da avviare e tutte le prescrizioni saranno poi inserite nei successivi livelli di progettazione.

Si parte da una somma che è notevolmente lievitata rispetto all’originario stanziamento dell’Inail di 180 milioni di euro. Si è arrivati infatti a 223 milioni solo per i lavori, a cui ne vanno aggiunti 59 per tutte le attività correlate all’avvio del cantiere, considerato che «in fase di progettazione e di analisi delle necessità relativi al progetto, nonché a seguito delle nuove esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da Covid-19 e all’anomalo aumento dei prezzi dei materiali da costruzione registrato sin dall’anno 2021, è stata rilevata la necessità di incrementare il suddetto finanziamento».

