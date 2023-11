Reggio, patto tra Città Metropolitana e Anas per il quarto lotto della Gallico-Gambarie

Una convenzione per la realizzazione del quarto lotto della Gallico-Gambarie. Il penultimo tratto dell’opera da 65 milioni di euro consegna un ruolo determinante ad Anas. In 9 pagine e 14 articoli l’accordo suggella una collaborazione tra la Città Metropolitana e la società del gruppo Fs che si occupa di infrastrutture stradali. Disco verde alla variazione di bilancio da 2 milioni di euro e allo schema di protocollo che manca solo della sottoscrizione ufficiale. Documento che disciplina le competenze e le attività da svolgere per l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’intervento “lavori di ammodernamento della SP7 tratto svincolo per Podargoni – Gambarie. Un ulteriore passo in avanti per la realizzazione dell’infrastruttura che avvicina l’Aspromonte alla città. Opera attesa la cui valenza sociale, economica e infrastrutturale è conclamata ormai da anni. Visto che l’intervento rappresenta al momento una delle più importanti opere pubbliche del territorio.

Operazione in cui Anas S.p.A. si dichiara disponibile ad assumere il ruolo di soggetto attuatore e si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per consentire la realizzazione dell'intervento rimanendo l’unico responsabile di tutte le attività.

