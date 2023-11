Schianto nel Reggino, auto con tre persone si ribalta. I vigili le estraggono dalle lamiere

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 17,30 di questo pomeriggio a Reggio Calabria in località San Bruno, sita lungo la provinciale che collega Ortí a Gambarie . Per cause ancora in corso di accertamento, una fiat Punto con a bordo 4 persone è finita fuori strada, cappottandosi. Tre dei quattro occupanti, estratti dai Vigili del Fuoco, hanno riportato ferite gravi e sono stati trasferiti al GOM in codice rosso. Sul posto è immediatamente intervenuta la Polizia Locale che, dopo aver messo in sicurezza la strada, ha avviato ogni accertamento necessario alla ricostruzione della dinamica del sinistro. il conducente del veicolo è stato sottoposto ad accertamenti tossicologici al fine di escludere eventuale stato di alterazione da alcol etilico o sostanze psicotrope.