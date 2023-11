Crisi idrica tra perdite, guasti e limiti a Gioia Tauro

Tavolo tecnico con i responsabili di Enel e Sorical, convocato nei giorni scorsi dal sindaco Alesssio, in seguito agli ultimi disservizi registrati nei pozzi “Petrace” a causa del guasto di un quadro elettrico, che hanno causato una riduzione della portata di acqua nella rete idrica comunale, creando notevoli disagi ai cittadini che abitano nella zona alta della città e a delle problematiche relative alle perdite idriche e funzionali del sistema acquedottistico.

All’incontro hanno partecipato l’ing. Luca Petrillo, responsabile Unità territoriale di Reggio Calabria; l’ing. Giuseppe Sindoni, capo Unità tecnica di Reggio Calabria; Francesco Carrozza, capo Blue Team di Gioia Tauro- Palmi; per Sorical l’ing. Giuseppe Sorrentino e il geom. Antonio Venturino. Nel corso del confronto, Alessio ha chiesto a Sorical ed Enel un’ulteriore attività di prevenzione sulla manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di scongiurare in futuro i continui guasti idrici ed elettrici che si sono verificati negli ultimi tempi, invitando inoltre Arrical a dare le giuste indicazioni sugli obiettivi da raggiungere per efficientare la rete idrica.

Il primo cittadino ha quindi spiegato che per ridurre le perdite non vi sono ricette standard: dipende dal sistema acquedottistico attuale che presenta diverse problematiche, data anche la vetustà delle tubazioni e dei pezzi idraulici; sicuramente si cercherà di portare avanti la distrettualizzazione, cioè la riduzione della rete in piccole porzioni che possono essere meglio controllate.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio