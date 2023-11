Corso Matteotti di Reggio, l’aggiudicazione del restyling in tempi brevi

Sono 28 le imprese che si sono candidate ad eseguire i lavori che ridisegneranno gli spazi di Corso Matteotti. L’operazione finanziata attraverso il Pnrr ha avuto un iter velocissimo che ha portato all’aggiudicazione nei “tempi europei” dell’intervento. La Frustieri Costruzioni Srl con un ribasso del 25% rispetto all’importo posto a base d’asta si è aggiudicata la procedura negoziata. Valore complessivo dell’appalto è di circa 2,7milioni di euro. A due mesi dall’approvazione del progetto in Giunta arriva la procedura negoziata, senza bando sulla piattaforma Consip.

Un nuovo cantiere riqualificherà uno dei luoghi che racchiudono l’identità della città. Del resto già la gara per la progettazione era stata salutato da interesse dal settore. Il luogo di confine dove Reggio si affaccia sul suo mare sarà rivisitato secondo un progetto frutto del lavoro di tanti professionisti in cui brilla il nome dell’archistar tra i protagonisti della Biennale dello Stretto, Alfono Femia che con il suo gruppo Atelier(s) (mandataria), lo Studio tecnico Artuso architetti associati, Sertec engineering consulting s.r.l., Luigi Carbone geologo, Gabriella Coppola archeologo, Michelangelo Pugliese architetto (mandanti).

Interventi pensati per uno dei posti del cuore della città: la passeggiata che si sviluppa per circa 1,7 km lungo la fascia costiera. Corso Matteotti che assieme al Lungomare Falcomatà e corso Vittorio Emanuele e viale Zerbi viene identificato come via Marina occupa l’area tra il porto ed il fortino a mare (l’antico Castelnuovo nei pressi di punta Calamizzi).

