La Rete Nazionale Forense nomina i suoi vertici in Calabria: alla presidenza l'avvocato Leda Badolati del foro di Palmi

La Rete Nazionale Forense nomina i suoi vertici in Calabria. L’associazione nazionale degli avvocati, che ha la sua sede direzionale a Bologna, ha indicato i componenti del consiglio direttivo nella nostra regione. Si tratta di legali appartenenti ai Fori presenti nelle cinque province. A presenziare alle fasi elettive, l’avvocato Carmela Reina, coordinatrice delle sezioni territoriali della Rnf.

Alla presidenza è stata eletta l’avvocato Leda Badolati del foro di Palmi; vicepresidente Barbara Ciano Albanese del foro di Reggio; segretaria, Ketty De Luca del foro di Vibo. Come componenti del consiglio direttivo sono stati indicati gli avvocati Alfredo Mercatante di Vibo, Floriana Defilicaia di Cosenza, Antonietta Maria Altomonte, di Reggio Anna Schiavello di Vibo e Teresa Zicchinella di Catanzaro. La carica di componenti del Collegio dei probiviri è stata assegnata a Giulia D’Agostino (presidente) di Vibo, Leo Condemi di Reggio e Francesca Scaleri di Vibo. La Rete Nazionale Forense, guidata dall’avvocato Angelo Ruberto, opera in tutto il Paese anche attraverso le sue sezioni territoriali per tutelare e valorizzare il ruolo dell’avvocato promuovendo seminari di studio e approfondimento in tema di Diritto.