Rifacimento della SP 15 Melia-Scilla. Domani la consegna dei lavori

È prevista per domani la consegna dei lavori per il rifacimento della SP 15 Scilla-Melia. La strada è chiusa dal 10 dicembre 2021 a causa di una grossa frana, in prossimità del km 6+000, che ha spezzato in due l’arteria. Il progetto di ripristino della strada è stato finanziato dalla Città Metropolitana con l’importo di 598.554,44 euro, bilancio 2022.

La chiusura della SP 15 ha creato gravi disagi ai residenti della frazione di Melia e del Villaggio del Pino, che sono stati costretti, in questi ultimi due anni, a percorrere il doppio dei chilometri per raggiungere il centro di Scilla.

Alla questione si è interessata la triade commissariale di Palazzo San Rocco, e lo scorso mese di marzo il Prefetto Massimo Mariani ha convocato una riunione per lo stato di attuazione del procedimento relativo all’intervento di ripristino. I residenti e i pendolari possono tirare un sospiro di sollievo. Non è dato sapere quanto dureranno i lavori, si tratta comunque di un notevole passo in avanti.

