Reggio, lo scempio del Palazzo di Giustizia deteriorato e saccheggiato dai ladri

Il cantiere è fermo in pratica dal 2011. Un lunghissimo stop che non solo ha comportato la mancata realizzazione di un’opera pubblica importantissima per la città, ma la fase di stallo ha portato al deperimento di parte delle opere eseguite e la pesante vandalizzazione del cantiere. A raccontarlo, lunedì mattina, è stato l’ingegnere Giovan Battista Pasquariello, tecnico dell’Uta della Presidenza del Consiglio dei ministri. «È stato difficile mettere in esecuzione tutto quello che non è stato fatto e tutto quello che abbiamo scoperto negli ultimi sei-sette mesi. Come progettisti - ha riferito il tecnico - la prima operazione che abbiamo dovuto fare è stato quantificare lo stato di degrado, di valdalizzazione dell’area e la grande mole di rifiuti. Una situazione assurda che ha riguardato soprattutto degli impianti elettrici e meccanici che sono stati devastati: per sfilare dei piccoli filamenti di rame gli impianti sono completamente distrutti. Ognuno di quegli impianti ha un costo di circa 300mila euro. Questi sono danni, per esempio, che abbiamo dovuto ripristinare in fase di progettazione e che hanno fatto lievitare di circa un terzo l’importo dei lavori».

