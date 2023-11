'Ndrangheta a Reggio, le storiche cosche Borghetto-Latella e i nuovi equilibri in città: 26 arresti. Blitz anche a Messina e Cosenza

Una parte delle indagini riguarda i rapporti con la comunità rom di Ciccarello che, secondo gli inquirenti, non è più manovalanza al servizio dei clan ma, così come in altri territori della Calabria, si sta trasformando una vera e propria cosca