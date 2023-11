Psichiatria, l’impegno della Regione interrompe l’occupazione dell’Asp di Reggio

Una prima apertura arriva da Catanzaro. La svolta per la vertenza della Psichiatria potrebbe maturare oggi. L’incontro di ieri tra i vertici della Regione, dell’Azienda sanitaria provinciale i rappresentanti delle Cooperative e degli operatori del Coolap e del’Usb ha messo (ancora una volta) le carte in tavola rispetto ai ritardi e alle emergenze della Cenerentola della sanità reggina.

Una prima “vittoria” che il braccio di ferro avviato attraverso l’occupazione dei locali della direzione dell’Asp ha portato è stato l’impegno ad un aumento-rimodulazione dei posti per il territorio reggino. Oggi la trattativa riparte.

