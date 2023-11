Gerace, “Da migranti a cittadini transitori”. Seminario su primo soccorso e accoglienza

Le problematiche connesse al primo soccorso e all’accoglienza dei migranti che sbarcano sulle coste italiane chiamano, in particolare, i Comuni ad un impegno straordinario, di fronte al quale le normali procedure e prassi gestionali possono rivelarsi insufficienti e inadeguate. Da una parte, quindi, tutto questo espone gli amministratori locali e l’apparato burocratico degli stessi enti locali a importanti responsabilità; dall’altra faccia della medaglia, invece, una gestione incerta delle procedure rischia di generare nelle comunità ospitanti fenomeni di tensione sociale e nel sistema di soccorso ed accoglienza uno stress operativo che si ripercuote sulla qualità dell’assistenza offerta.

Le coste della Città Metropolitana di Reggio Calabria, e, in particolare, quelle della Locride e soprattutto il Porto di Roccella (già 55 sbarchi nel 2023 e ben 87 l’anno scorso per un totale di circa 15 mila migranti accolti), rappresentano, dopo Lampedusa, il luogo di maggiore approdo di sbarchi di migranti soccorsi in mare in Italia. Al cospetto di questo scenario, l’Associazione dei Sindaci della Locride, con il patrocinio del Comune di Gerace, su progetto e organizzazione di “Coim Idea”, ha inteso proporre, per domani 16 novembre, una giornata di studio ed approfondimento sul tema, il cui titolo la dice lunga sulle le finalità: “Da migranti a cittadini transitori”. La giornata di studi e discussione, viste le intenzioni degli organizzatori, ha, quindi, l’obiettivo di proporre un confronto di alto livello tra i protagonisti del sistema di soccorso ed accoglienza ricercando paradigmi di lettura razionali del fenomeno che aiutino una gestione efficace ed efficiente degli interventi. Queste intenzioni sono state pienamente valorizzate dalla “Coim Idea”, società leader nella assistenza agli enti locali che da circa 30 anni supporta moltissimi degli enti del territorio metropolitano, che ha curato il progetto e l’organizzazione di un evento intenso di interventi altamente qualificati che, dopo una prima parte specificamente formativa, attraverso le testimonianze sul campo di diversi sindaci ed operatori del terzo settore impegnati sul territorio in progetti di accoglienza, si concluderà con una tavola rotonda moderata dal giornalista e capo redattore della Rai, Riccardo Giacoia e che vedrà la partecipazione di un parterre di ospiti di grande rilievo.

L’iniziativa si terrà a Gerace nella Chiesa di San Francesco il prossimo Giovedì 16 novembre. La sessione mattutina dell’iniziativa con inizio alle 9 di giovedì prossimo sarà riservata agli amministratori locali, ai dipendenti degli enti e dei distretti socio assistenziali, ai volontari ed ai dipendenti degli enti del Terzo settore impegnati nelle tematiche affrontate dal seminario. Dopo i saluti istituzionali del presidente dell’Assemblea dei Sindaci della Locride Vincenzo Maesano e del sindaco di Gerace, Salvatore Galluzzo, sarà il presidente di “Coim Idea”, Carmelo Sellaro a presentare il seminario che proseguirà con gli interventi del direttore generale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Umberto Nucara e del procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, Roberto Di Palma. La professoressa Mariella Ursini, docente all’Università degli Studi di Perugia, presenterà, invece, un innovativo strumento di interventi e prestazioni da erogare, il “welfare di prossimità e di comunità”, che può essere utilmente implementato dagli enti locali per la gestione dell’accoglienza. La mattinata si concluderà poi con l’intervento di Francesco Zito, direttore centrale dei servizi civili per l’’immigrazione e l’asilo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno.

Nel pomeriggio, dopo le testimonianza degli operatori del territorio, sarà Giorgio Imperitura, presidente del Comitato dei Sindaci della Locride a presiedere la tavola rotonda che vedrà gli interventi della sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Wanda Ferro, del dirigente generale della Direzione Centrale dell’immigrazione e della Polizia delle Frontiere, Claudio Galzerano, del prefetto di Vibo Valentia, Paolo Giovanni Grieco, della vicepresidente della giunta regionale della Calabria, Giuseppina Princi, della prof.ssa Mariella Ursini e del dott. Francesco Zito.