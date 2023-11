Violenza sessuale a Seminara, Crescenti: "Ricostruito un quadro inquietante" VIDEO

Il procuratore di Palmi Emanuele Crescenti è intervenuto questa mattina per fare il punto sui quattro arresti che sono stati eseguiti dalla polizia questa mattina. Gli indagati sono tutti accusati di concorso in violenza sessuale aggravata. La conferenza stampa si è tenuta nei locali della Questura di Reggio Calabria, nel corso della quale il magistrato ha parlato di inchiesta «blindata da innumerevoli intercettazioni a cui sono stati sottoposti gli indagati».

Il procuratore Crescenti ha spiegato che «l’indagine è nata per caso, non è partita dalla denuncia delle due ragazze (una delle quali è diventata maggiorenne da poco, l’altra è ancora minorenne, ndr), ma uno degli indagati era sotto intercettazione in un’altra indagine. Da quelle conversazioni abbiamo ricostruito un quadro inquietante. Nell’inchiesta sono finite altre 16 persone, che sono state sottoposte a perquisizione domiciliare questa mattina. Stiamo cercando di capire se qualcuno di loro è coinvolto e se ci siano state in passato altre violenze».