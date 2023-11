Con la serie tv “Monterossi” Reggio Calabria diventa un set a cielo aperto

«Un racconto interessante dell’Italia non può prescindere dalle sue contraddizioni e dai suoi paradossi; in Calabria, abbiamo trovato una combinazione perfetta tra la bellezza del mare e le inquietudini di alcuni suoi luoghi, di alcuni scorci, di spiagge sperdute, di villette su strade sferrate; un ambente ideale per il nostro triller». Così Roan Johnson, regista di “Monterossi”, entra nel cuore della serie tv scritta da Roan Johnson, Davide Lantieri e Alessandro Robecchi che, per questa seconda edizione, è stata girata in buona parte nella nostra città. Ed al contempo, emerge una considerazione: «Non si viene in Calabria per farne solo una cartolina».

L’Hotel Torrione, alla presenza dello stesso Johnson, dell’interprete Diego Ribon, della vice presidente della Regione Calabria Giusi Princi, di Giampiero Calabrese, project manager di Film Commission, del produttore delegato di Palomar Antonio Badalamenti, ha ospitato la presentazione della serie prodotta da Palomar in collaborazione con Prime video, MIC e realizzata con il sostegno della Calabria Film Commission. Quattro settimane (dal 20 febbraio al 17 marzo 2023 a Reggio Calabria, ed il 28 febbraio a San Gregorio), hanno impegnato 20 maestranze e tecnici locali e numerose comparse per complessive 100 persone coinvolte. Un punto di partenza importante per la vicepresidente Princi ha ricordato anche come «con l’ultimo avviso del settembre 2022 siano stati finanziati 22 tra film e fiction, 13 documentari e 12 cortometraggi.

