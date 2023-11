Paura nella Locride tra Camini e Riace per un vasto incendio: saltata la corrente elettrica VIDEO

Parrebbe essersi originato più o meno all’altezza del km 131 della Strada Statale 106, in territorio del comune di Camini, il vasto incendio purtroppo favorito dal vento, che sta devastando la zona collinare di quel tratto di territorio. Le fiamme, sempre più alte, hanno raggiunto presto la zona di Riace e, in alcuni punti, hanno attraversato la ferrovia arrivando anche alla Statale, nonostante la presenza dei Vigili del Fuoco che, con le loro autobotti, lottano per contrastarne l’avanzata. Sul posto, anche una pattuglia di carabinieri. Tutta la zona è rimasta senza corrente elettrica e si sono avvertiti degli scricchiolii e si sono visti dei lampi, verosimilmente dovuti all'incontro dei cavi con il fuoco. Uno scenario apocalittico, aggravato, come detto, dal vento che, tra l’altro, si autoalimenta con le fiamme stesse, e dal buio.