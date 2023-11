Gioia Tauro, il delitto del barone Musco resterà irrisolto

Tra i casi giudiziari raccontati da “Un Giorno in Pretura”, la nota trasmissione di Rai 3, sabato scorso è andato in onda il processo, celebrato davanti alla Corte di Assise di Palmi, in cui era imputato il barone Berdj Domenico Musco per l’omicidio dello zio Livio.

Il processo, che si è concluso con l’assoluzione definitiva di Berdj – difeso dall’avvocato Antonino Napoli del foro di Palmi – ha visto il giovane erede di un’antica e nobile famiglia baronale calabrese, discendente del filosofo Gaetano Filangieri (padre del generale borbonico e napoleonico Carlo Filangieri), accusato dell’omicidio dello zio barone Livio Musco davanti alla Corte d’Assise di Palmi, presieduta da Francesco Petrone con a latere Anna Laura Ascioti.

