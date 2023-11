Nessun falso bracciante a Melia di San Roberto e Scilla, assolti 20 imputati

Né aziende “fantasma” o falsi braccianti a Melia di San Roberto e di Scilla, e nessuna truffa ai danni di Inps e Arcea: tutti assolti con formula ampia, «perchè il fatto non sussiste». Il Tribunale collegiale di Reggio ha escluso ogni responsabilità nei confronti di Francesca Arlotta, Francesca Barillà, Grazia Bellantoni, Michelangelo Bueti, Giovanna Busceti, Giuseppe Calarco, Maria Caracciolo, Grazia Carbone, Miseo Stefano Carbone, Teresa Carbone, Gaetana Patrizia Creazzo, Rosa Gramuglia, Emanuela Locri, Carmela Maria Grazia Lumia, Antonino Marcianò, Anna Rita Scopelliti, Vittorio Sgarlata, Giuseppina Suraci, Francesco Vizzari, Giuseppe Romeo.

Il Tribunale ha inoltre dichiarato «la perdita di efficacia del dissequestro preventivo e la restituzione dei beni agli aventi diritto> riservandosi in 90 giorni <il termine per il deposito della motivazione».