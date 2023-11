Porto di Gioia Tauro, il commissario Ue sull’Ets: “Previste quote di emissione”

Su Ets e porto di Gioia Tauro il commissario europeo per l’azione per il clima, Wopke Hoekstra, risponde all’interrogazione dell’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Laura Ferrara, che chiede di garantire parità di condizioni ai porti europei di transhipment operanti nel Mediterraneo rispetto ai concorrenti nordafricani. L’Ue conferma di fatto che si sta lavorando a un atto di esecuzione e osserva che Gioia Tauro, così come tutti i porti europei, grazie ai proventi della tassazione sulle emissioni «potrà aumentare la propria competitività anche attraverso la realizzazione di infrastrutture per carburanti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio».

