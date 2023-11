Inchiesta Garden a Reggio, un quadrilatero tenuto sotto scacco dalle 'ndrine

«Lo spaccato emerso è a dir poco inquietante». Non usano mezzi termini Procura antimafia e Gip nel tratteggiare le dinamiche criminali della ’ndrina “Borghetto-Latella”, capi e gregari colpiti dall'operazione “Garden” per aver tenuto in pugno il quadrilatero di Reggio sud, San Giorgio Extra, Modena Ciccarello e il “Marconi-Cusmano”. Per gli inquirenti un gruppo criminale in ascesa continua, capace di staccarsi dalla potente dinastia Libri di cui era stato «satellite» già dai tempi della seconda guerra di ’ndrangheta. Una escalation rimarcata nell'ordinanza di custodia cautelare: «Mostrando per la prima volta un nuovo e pericolosissimo volto della ‘ndrangheta che, pur di perseguire i propri lucrosi scopi, ampliare la propria potenza economica, rafforzare le proprie fila militari, anche con mercenari, e rafforzare il proprio potere di controllo sul territorio, è giunta finanche a stringere patti gravissimi con le comunità nomadi più pericolose ed insistenti sul territorio reggino».

