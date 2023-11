Erosione costiera a Villa San Giovanni, come verrà utilizzato il milione e 800 mila euro destinato dalla Città Metropolitana?

«Chiediamo certezza sul milione e 800 mila euro della Città Metropolitana destinato alla protezione del litorale, su quando e come verrà utilizzato visti i tempi ristretti che prevedono che la spesa si formalizzi a fine anno».

Questo il punto fermo da cui parte il Comitato Difesa Costa di Cannitello, presieduto da Enzo Canova, che da anni, insieme al gruppo di professionisti che lo compongono e supportano, si batte per monitorare lo status quo, ma soprattutto affinché siano sempre accesi i fari sulla grave emergenza del fenomeno erosivo che sta consumando il litorale con i relativi rischi per il borgo e le case interessate.

«Un’erosione indotta da interventi passati sbagliati, da difetti di progettazione ed assenza degli studi preliminari dovuti e che forse non è stata compresa in tutte le sue sfaccettature dagli organi preposti a porvi rimedio» tengono a precisare, e vorrebbero che dagli annunci («dalle promesse ascoltate», sottolineano) si passasse in fretta ad azioni concrete, ad una comunicazione più trasparente nell’iter che andrebbe intrapreso, a una collaborazione fattiva con chi ha lavorato per definire percorsi ad hoc e «rintracciare risorse che potessero portare a raggiungere la finalità auspicata».

