Topi alla scuola media “Caminiti”: chiuso il plesso Villa San Giovanni centro

Da ieri, e sarà così per un paio di giorni ancora, gli studenti del plesso della scuola secondaria di primo grado “R. Caminiti” (Villa centro) non frequentano le lezioni. La motivazione è contenuta in un’ordinanza contingibile e urgente emessa martedì dal sindaco Giusy Caminiti.

Il primo cittadino ha dovuto disporre, appunto, la chiusura dell’edificio appena ricevuta la nota dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII. Una chiusura straordinaria, quella decisa dal sindaco Caminiti, in conseguenza di quanto era stato appreso e richiesto dall’istituzione scolastica, cioè quanto fosse urgente la necessità che venisse realizzato, all’interno dei locali, un intervento tempestivo di derattizzazione essendosi registrata la presenza di roditori.

Un passaggio, quello dell’atto del primo cittadino, preceduto da un sopralluogo che è stato effettuato in maniera tempestiva da personale incaricato dell’Ufficio tecnico comunale e che, evidentemente, ha confermato quanto segnalato dalla scuola.

Da qui si è ritenuto, come d’altronde riporta l’ordinanza numero 47, «pertanto, di dover adottare i necessari provvedimenti a salvaguardia dell’igiene pubblica in favore dei fruitori del plesso».

