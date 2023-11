Depurazione a Reggio, la vita nuova di Gallico

Una sfida contro il tempo che è durata dieci anni ma il primo traguardo è stato centrato nei giorni scorsi con l’avvio delle procedure per il depuratore di Gallico. La struttura commissariale governativa esprime soddisfazione per il risultato raggiunto che è di una certa complessità. A seguito dell’approvazione del progetto definitivo, ingenti interventi sul depuratore con realizzazione di una condotta sottomarina, i cui lavori prevedono un importo di quasi 14 milioni di euro, cui si aggiungono oltre 5 milioni di somme a disposizione della stazione appaltante.

«Si tratta di un’opera – spiega il sub-commissario alla depurazione Antonino Daffinà – che rientra nell’Accordo di Programma Quadro rafforzato “Depurazione delle acque”, risalente al 2013, tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Calabria che individuò il Comune di Reggio Calabria come soggetto attuatore dell’intervento, il cui obiettivo era il superamento delle procedure di infrazione comunitaria in materia di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane».

