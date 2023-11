Marina di Gioiosa, la denuncia di Lucy Molinari, comandante dei vigili urbani: «Il sindaco Femia mi ha aggredito»

Cinque giorni di prognosi. Tanto avrebbero assegnato i medici del pronto soccorso alla comandante della Polizia municipale di Marina di Gioiosa Lucy Molinaro. Vi si era recata per farsi curare per le conseguenze di una presunta aggressione subita da parte del primo cittadino del centro jonico, Geppo Femia.

I fatti risalgono a giovedì: secondo quanto è stato riferito, al culmine di un battibecco avvenuto nel palazzo municipale il sindaco avrebbe strattonato la comandante che, dopo essere stata visitata al pronto soccorso dell’ospedale di Locri ha sporto denuncia contro il sindaco alla stazione dei Carabinieri.

Da noi raggiunta al telefono, la comandate Molinaro ha dichiarato: «Sono molto provata, ma sono fiduciosa nelle istituzioni e nella giustizia, che farà il suo corso», senza voler aggiungere altro. A lei sono giunti numerosi attestati di solidarietà.

Dal canto suo, il sindaco Femia respinge le accuse. «Sono appena andato a fare la mia denuncia, – ci ha dichiarato – le autorità accerteranno quanto successo, ci sono testimoni che possono raccontare come sono andate esattamente le cose. Al mio fianco nell’amministrare il Comune ho bisogno di persone leali e che abbiano voglia di fare. Stiamo aggredendo i beni confiscati e questo probabilmente non è piaciuto. Non credo che il comandante sia adeguato a fare questo lavoro».

