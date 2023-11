Reggio, le accuse dell’operazione “Garden” all’esame del Tribunale della libertà

Le accuse dell'inchiesta “Garden” all'esame del Tribunale della libertà. Saranno discusse oggi i primi ricorsi degli indagati della maxi operazione, condotta in sinergia dalla Procura antimafia con gli investigatori del Gico della Guardia di finanza di Reggio, che ha svelato le dinamiche criminali della ’ndrina “Borghetto-Latella”, il gruppo che avrebbe tenuto in pugno il quadrilatero di Reggio sud, San Giorgio Extra, Modena Ciccarello e il “Marconi-Cusmano”.

L'accusa, sostenuta dal procuratore aggiunto Walter Ignazitto e dal Pubblico ministero Nicola De Caria, indica, anche dalle conclusioni del Gip, uno scenario di rilavante gravità: «Le principali direttrici di azione dell’associazione sono di tipo militare ed economico insieme, nel senso che il potere cercato e conseguito col metodo dell’intimidazione e della violenza mira ad assicurare la supremazia sugli avversari e il monopolio diretto e indiretto delle principali fonti di ricchezza che si aprono nel territorio, quali sono le estorsioni a tappeto, il traffico organizzato di stupefacenti ed anche l’usura; non c’è impresa, non c’è operatore economico, non c’è commerciante che non cada nei tentacoli di questa organizzazione criminale, con odioso soffocamento della libera concorrenza e iniquo impedimento alla circolazione della ricchezza che si concentra costantemente nell’oligarchia criminale».

