Lido comunale di Reggio, c'è la svolta: ecco i progetti per il rilancio

La progettazione degli anni Venti del secolo scorso anticipò il concetto di waterfront esaltando la posizione vantaggiosa, l’ampia superficie litoranea a diretto contatto con il cuore della città. Un modello d'avanguardia per l'epoca. Oggi a distanza di un secolo e dopo un decennio di abbandono e degrado si avvia la nuova stagione del Lido Comunale. La Giunta Falcomatà che ha sempre definito il sito uno dei luoghi del cuore della città ha approvato il progetto definitivo esecutivo per gli interventi strutturali e di miglioramento sismico. Operazione finanziata attraverso le risorse dei Patti per il Sud per circa 800mila euro che rappresenta solo uno degli elementi progettuali che dovranno restituire al territorio un'opera tanto funzionale quanto bella e sicura.

