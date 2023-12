Tragedia a Melito, incidente sulla “106”: muore dirigente del Comune di Bova in pensione

Ancora sangue sulla Statale 106. A perdere la vita è stato Totò Mauro, dirigente di settore del comune di Bova Marina in pensione. Il gravissimo incidente si è verificato nel pomeriggio alle porte del centro abitato. Non più di una decina di giorni addietro, nell’identico punto, si era verificata un'altra tragedia stradale. Dagli accertamenti eseguiti dalle forze dell’Ordine sembrerebbe che Mauro sia stato travolto da uno scooter mentre era a bordo del suo mezzo a due ruote. Le ferite riportate hanno reso necessario il suo trasporto in ospedale. Al Tiberio Evoli di Melito è morto poco dopo il suo arrivo, sembra per arresto cardiaco. La dinamica è in fase di ricostruzione.