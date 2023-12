Reggio, concorsi finalmente al traguardo: il Comune pronto alle assunzioni

Al rush finale le procedure concorsuali del Comune. Sono state già svolte le prime prove orali di alcuni profili ed entro la fine del 2023 e l’inizio del 2024 per tutti i profili messi a bando vedranno conclusi le procedure di selezione del personale. Una scommessa che, al momento, sembra essere stata vinta da Palazzo San Giorgio, da anni ormai alle prese con la grave carenza di organico causata anche negli anni scorsi dal pensionamento anticipato di molti dipendenti grazie a “Quota 100”.

Sono rimasti in pochi rispetto ai 13.778 gli aspiranti dipendenti del Comune. Erano tanti a contendersi un posto fisso nella pubblica amministrazione principale cittadina, che dopo 20 anni – non senza problemi sull’iter – ha deciso di bandire la selezione e rinforzare le attività. Alle prove per le 135 assunzioni si sono presentati molti di meno e ancora di meno sono riusciti a superare le rigide selezioni. Ad esempio, in alcuni profili tecnici sono arrivati all’orale meno candidati rispetto ai posti disponibili. Alla fine comunque si può dire che la macchina organizzativa ha sostanzialmente funzionato.

Candidature entro fine giugno, prove subito dopo l’estate, scritto dopo un mese e adesso gli orali. Dopo ci saranno le graduatorie e quindi le convocazioni per la firma dei contratti. Prima di assumere il personale che sarà vincitore delle procedure, però, serve un altro passaggio. I fondi ci sono ma da soli non servono.

Il Comune deve ottenere l’ok definitivo dalla Commissione di stabilità degli enti locali, perché questo piano era stato partorito durante un periodo nel quale Palazzo San Giorgio era strutturalmente deficitario. Il Comune ha già ottenuto il primo ok alla modifica della pianta organica, ma serve comunque un passaggio a Roma per sbloccare definitivamente l’iter. Passaggio che arriverà una volta conclusa tutta la procedura in blocco. Se ne parlerà quindi entro il primo trimestre del 2024.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio