Reggio, un'alternativa alla strada statale 106: affidati i lavori per la bretella San Gregorio-Gebbione

È stata annunciata più volte, da più amministrazioni, in questi decenni a Reggio. Ma stavolta con l’aggiudicazione dei lavori ci sono tutti i presupposti affinché l’asse viario venga realizzato davvero. L’alternativa alla Statale 106 attraverso la strada che collega Omeca-Foce Sant’Agata, San Gregorio si farà. Sarà realizzata dalla “Impresa edile De Carlo” (che con un ribasso del 33% rispetto alla base d’asta si è aggiudicata il bando finanziato attraverso i Patti per il Sud. Scatta il conto alla rovescia per l’apertura del cantiere visto che tutti gli step dell’iter sono stati compiuti. Anzi avrebbero dovuto essere ultimati già da tempo.

L’ultimo slittamento, di circa un anno pare sia frutto di un pasticcio della burocrazia, come si legge della determina di aggiudicazione definitiva dei lavori, «si rende necessario rettificare la determina del 31/12/2022 che per mero errore non è transitata dal Settore Finanze per la verifica di regolarità contabile». Quindi un altro anno di paludi per avviare un intervento che consegna, finalmente, al territorio un percorso alternativo alla Statale. Opera attesa da decenni. I primi atti furono adottati dalla Giunta di Italo Falcomatà, poi nel 2009 l’intervento venne inserito nel piano triennale delle opere pubbliche. Dopo una lunga stagione di silenzi, nel 2021 l’allora assessore ai Lavori pubblici, Giovanni Muraca annunciava l’avvio di un altro step: le indagini per individuare l’eventuale presenza di residuati bellici nel perimetro dell’aeroporto. L’ultimo passaggio prima dell’indizione della gara d'appalto per l’avvio dei lavori della strada San Gregorio-Omeca.

